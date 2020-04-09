"الشخصيات المستقلة": رامي أمان مفصول منذ عامين والتطبيع خيانة حقيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية، خليل عساف، رفض وتجريم واحتقار، أي نشاط تطبيعي مع مجموعات إسرائيلية، باعتبارها سلوكيات خارجة عن القيم الوطنية، وتضر بمصالح شعبنا.



وأوضح عساف في بيان صحفي مساء الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المدعو رامي أمان، لا يمثل أي مجموعة شبابية داخل التجمع، وقد صدر بحقه قرار فصل منذ عامين، وكل ادعاءاته باطلة، وأن العمل التطبيعي مشبوه ومرفوض من كل قوى شعبنا الوطنية والإسلامية.



وشدد عساف على رفضه لأي محاولات للنيل من تجمع الشخصيات المستقلة، الذي يقدم مواقف وطنية واضحة، يعلمها الجميع، ودفع ثمنها مراراً وتكراراُ؛ لتعزيز الساحة والوطنية، ورأب الصدع الوطني.