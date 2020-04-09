حملة المقاطعة تُطالب بمحاسبة مطبعين في غزة

حملة المقاطعة- فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

دانت حملة المقاطعة- فلسطين، بشدة، اللقاءات التطبيعية، التي تقف خلفها "لجنة الشباب" مع عدد من الإسرائيليين، عبر (الفيديو كونفرنس) خلال الأسبوع الماضي.



ودعت الحملة في بيان صادر عنها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى ضرورة التحرك على المستوى الفصائلي والشعبي؛ لرفض مثل هذه اللقاءات، التي تتنافى مع مبادئ وقيم الشعب الفلسطيني الوطنية، والتي قام على مدار عقود بتكريسها، وضحى من أجل ذلك بالآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين.



كما وطالبت بضرورة التحرك الفوري لملاحقة ومحاسبة هذه المجموعة، الدخيلة بأفكارها على مجتمعنا الفلسطيني، مؤكدين على أهمية المتابعة الدورية، وإنزال العقوبة المستحقة التي تتلاءم مع حجم هذه الجريمة، التي تلوث نضال شعبنا، وصموده.



وقالت الحملة في بيانها: "إن مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لظاهرة التطبيع بكل أشكاله، هي مسؤولية جماعية، وضرورة نضالية من أجل حرمان الاحتلال ومؤسساته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على مجتمعنا ومقدراتنا".