شؤون فلسطينية

اشتية يُرحّب بحزمة المساعدات من الاتحاد الأوروبي لمواجهة فيروس (كورونا) بفلسطين

اشتية يُرحّب بحزمة المساعدات من الاتحاد الأوروبي لمواجهة فيروس (كورونا) بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
رحّب رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، مساء اليوم الخميس، بحزمة المساعدات من الاتحاد الأوروبي، لدعمنا في مواجهة تفشي فيروس (كورونا)، والتي أعلن عنها اليوم، ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كوهان فون بورغسدورف، خلال اجتماع رئيس الوزراء، بممثلي السلك الدبلوماسي في فلسطين.

وقال رئيس الوزراء: "الاتحاد الأوروبي، تجاوب مع طلبنا، وتعهد بتسريع دفع جزء من مساعداته المتعهد بها لموازنة هذا العام وقيمتها 40 مليون يورو، بصرفها قبل موعدها المحدد نهاية العام لضمان تمكننا من تلبية النفقات الإضافية المتوقعة في خطة مواجهة تفشي الوباء".

وتابع اشتية: "الاتحاد الأوروبي، استجاب لطلبنا أيضا بإعادة توجيه مبلغ بقيمة 20 مليون يورو من المساعدات التنموية والتطويرية، بحيث سيذهب 9.5 مليون يورو منها لدعم المستشفيات الفلسطينية في القدس، و5.5 مليون يورو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و5 مليون يورو لدعم العائلات الفقيرة".

وأضاف رئيس الوزراء: "الاتحاد الأوروبي، تعهد بتوفير 6.9 مليون يورو إضافية، كمساعدات إنسانية للمنظمات غير الحكومية، ومنظمات الأمم المتحدة الموجودة على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ لمساعدتها في مواجهة الوباء، إضافة إلى 4 ملايين يورو، ستقدم لوكالة (أونروا) لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة في هذا الظرف الطارئ".

وعبّر اشتية عن امتنانه لجميع الدول التي قدمت مساعدات، أو تعهدت بها لوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في الأزمة المشتركة، التي تعيشها بلدانهم أيضاً، متمنياً الصحة والسلامة لكل شعوب العالم.

أخبار ذات صلة

&#34;الداخلية&#34; بغزة تُصدر تعليمات &#34;مهمة&#34; للمواطنين العالقين في مصر

"الداخلية" بغزة تُصدر تعليمات "مهمة" للمواطنين العالقين في مصر

القواسمي: لولا التكامل بين قطاعات شعبنا ما حققنا نجاحاً بمحاربة (كورونا)

القواسمي: لولا التكامل بين قطاعات شعبنا ما حققنا نجاحاً بمحاربة (كورونا)

منخفض جوي وكتلة هوائية باردة وعواصف رعدية بفلسطين حتى السبت

منخفض جوي وكتلة هوائية باردة وعواصف رعدية بفلسطين حتى السبت

&#34;الشخصيات المستقلة&#34;: رامي أمان مفصول منذ عامين والتطبيع خيانة حقيرة

"الشخصيات المستقلة": رامي أمان مفصول منذ عامين والتطبيع خيانة حقيرة

حملة المقاطعة تُطالب بمحاسبة مطبعين في غزة

حملة المقاطعة تُطالب بمحاسبة مطبعين في غزة

شرطة الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم في سلوان

شرطة الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم في سلوان

الهيئة المستقلة تُصدر ورقة حول &#34;اتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة خلال حالة الطوارئ&#34;

الهيئة المستقلة تُصدر ورقة حول "اتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة خلال حالة الطوارئ"

اشتية: التعامل مع العمّال التحدي الحالي بعد النجاح بمحاصرة الوباء ببيت لحم

اشتية: التعامل مع العمّال التحدي الحالي بعد النجاح بمحاصرة الوباء ببيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

القواسمي: لولا التكامل بين قطاعات شعبنا ما حققنا نجاحاً بمحاربة (كورونا)

القواسمي: لولا التكامل بين قطاعات شعبنا ما حققنا نجاحاً بمحاربة (كورونا)

&#34;الشخصيات المستقلة&#34;: رامي أمان مفصول منذ عامين والتطبيع خيانة حقيرة

"الشخصيات المستقلة": رامي أمان مفصول منذ عامين والتطبيع خيانة حقيرة

حملة المقاطعة تُطالب بمحاسبة مطبعين في غزة

حملة المقاطعة تُطالب بمحاسبة مطبعين في غزة

اشتية يُرحّب بحزمة المساعدات من الاتحاد الأوروبي لمواجهة فيروس (كورونا) بفلسطين

اشتية يُرحّب بحزمة المساعدات من الاتحاد الأوروبي لمواجهة فيروس (كورونا) بفلسطين

شرطة الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم في سلوان

شرطة الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم في سلوان

الهيئة المستقلة تُصدر ورقة حول &#34;اتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة خلال حالة الطوارئ&#34;

الهيئة المستقلة تُصدر ورقة حول "اتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة خلال حالة الطوارئ"

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تصدر تقرير عملها وأنشطتها لشهر مارس الماضي

"الاقتصاد" بغزة تصدر تقرير عملها وأنشطتها لشهر مارس الماضي

محافظ طولكرم ورئيس سلطة جودة البيئية يبحثان عدداً من القضايا

محافظ طولكرم ورئيس سلطة جودة البيئية يبحثان عدداً من القضايا

منوعات

وفاة الصحفية التي فضحت علاقة بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي

وفاة الصحفية التي فضحت علاقة بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي

حلا شيحا بالحجاب مرة أخرى.. هل &#34;كورونا&#34; السبب؟

حلا شيحا بالحجاب مرة أخرى.. هل "كورونا" السبب؟

هل منع أحمد فهمي زوجته هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان؟

هل منع أحمد فهمي زوجته هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان؟

يسرا تبكي: واجهت شبح سرطان الدم بمفردي

يسرا تبكي: واجهت شبح سرطان الدم بمفردي

الموت يفجع الفن اللبناني بنجمة من الزمن الجميل بعد صراع مع المرض

الموت يفجع الفن اللبناني بنجمة من الزمن الجميل بعد صراع مع المرض

هذه الفتاة أصبحت فنانة سورية شهيرة.. هل ميزتها؟

هذه الفتاة أصبحت فنانة سورية شهيرة.. هل ميزتها؟

شاهد: رقصة ابنتا عمرو دياب على &#34;تيك توك&#34;

شاهد: رقصة ابنتا عمرو دياب على "تيك توك"

هل اعتنقت هيا مرعشلي المسيحية من أجل إتمام خطبتها على ناصيف زيتون؟

هل اعتنقت هيا مرعشلي المسيحية من أجل إتمام خطبتها على ناصيف زيتون؟

شاهد: إلهام الفضالة تثير غضب الجمهور بشكل &#34;كيكة ميلاد&#34; ابنتها

شاهد: إلهام الفضالة تثير غضب الجمهور بشكل "كيكة ميلاد" ابنتها

بعد الاشتباه بإصابته بكورونا.. كيفانش تاتليتوغ في المستشفى سراً

بعد الاشتباه بإصابته بكورونا.. كيفانش تاتليتوغ في المستشفى سراً

عربي

دبي تقيم مستشفيات ميدانية للتعامل مع أي زيادة محتملة في حالات (كورونا)

دبي تقيم مستشفيات ميدانية للتعامل مع أي زيادة محتملة في حالات (كورونا)

وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

وقف لإطلاق النار في شتى أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ

وقف لإطلاق النار في شتى أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ

تمديد حالة العزل العام في لبنان لمدة أسبوعين

تمديد حالة العزل العام في لبنان لمدة أسبوعين