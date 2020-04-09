شرطة الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم في سلوان

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة شبان، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال، اقتحمت حي مراغة في البلدة، واعتقلت كلاً من: علاء توفيق أبو تايه، وأحمد توفيق أبو تايه، ومحمود وائل أبو تايه، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، كما قامت بالقاء القنابل الصوتية بشكل عشوائي في الحي، وفق ما نقلت، وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).