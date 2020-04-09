اشتية: التعامل مع العمّال التحدي الحالي بعد النجاح بمحاصرة الوباء ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، اليوم الخميس: إن التعامل مع العمّال، هو التحدي الحالي؛ "بعد أن نجحنا في محاصرة الوباء في بيت لحم".
وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): أنه لم تسجل إصابة جديدة في بيت لحم، ولم تخرج منها العدوى.
وشدد على "أننا نجحنا بالتنسيق مع الأردن ومصر، في وقف خطر الإصابات القادمة من الخارج، وحجر العائدين من السفر".
قال رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، اليوم الخميس: إن التعامل مع العمّال، هو التحدي الحالي؛ "بعد أن نجحنا في محاصرة الوباء في بيت لحم".
وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): أنه لم تسجل إصابة جديدة في بيت لحم، ولم تخرج منها العدوى.
وشدد على "أننا نجحنا بالتنسيق مع الأردن ومصر، في وقف خطر الإصابات القادمة من الخارج، وحجر العائدين من السفر".
وكان اشتية، قال اليوم الخميس: إن تكلفة خطة حكومته لمواجهة فيروس (كورونا) بلغت 137 مليون دولار، لافتاً إلى أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني تقدر بـ 3.8 مليار دولار.
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