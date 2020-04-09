اشتية: التعامل مع العمّال التحدي الحالي بعد النجاح بمحاصرة الوباء ببيت لحم

وكان اشتية، قال اليوم الخميس: إن تكلفة خطة حكومته لمواجهة فيروس (كورونا) بلغت 137 مليون دولار، لافتاً إلى أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني تقدر بـ 3.8 مليار دولار.











رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، اليوم الخميس: إن التعامل مع العمّال، هو التحدي الحالي؛ "بعد أن نجحنا في محاصرة الوباء في بيت لحم".وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): أنه لم تسجل إصابة جديدة في بيت لحم، ولم تخرج منها العدوى.وشدد على "أننا نجحنا بالتنسيق مع الأردن ومصر، في وقف خطر الإصابات القادمة من الخارج، وحجر العائدين من السفر".