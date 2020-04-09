كشف تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وأمير دولة قطر

الرئيس عباس وأمير قطر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن اتصالاً هاتفياً، جرى اليوم، بين الرئيس محمود عباس، وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اطمأن الأمير من خلاله على أحوال شعبنا الفلسطيني.



وأعرب أمير دولة قطر، عن تمنياته، بأن تمر هذه الظروف، التي يعاني منها شعبنا والعالم، وأن يتمكن من احتواء تفشي فيروس (كورونا).



من جهته، شكر الرئيس عباس، أمير قطر على مواقفه الداعمة لشعبنا الفلسطيني، متمنياً لقطر ولشعبها الخروج من أزمة انتشار الفيروس؛ لتواصل مسيرة التقدم والازدهار.



وكان جرى في وقت سابق، اتصال بين الرئيس محمود عباس، ووزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.