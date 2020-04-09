شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم ورئيس سلطة جودة البيئية يبحثان عدداً من القضايا

محافظ طولكرم ورئيس سلطة جودة البيئية يبحثان عدداً من القضايا
رام الله - دنيا الوطن
قدم محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، اليوم الخميس، شرحاً لرئيس سلطة جودة البيئة، الوزيرة، م. عدالة الأتيرة، عن إجراءات لجنة الطوارئ، والتدابير المتخذة على مستوى المحافظة، من حيث تجهيز مراكز للعلاج والفرز والحجر، منوهاً إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم ومستمر؛ لمتابعة كافة القضايا، مشيراً إلى الجهود المشتركة مع سلطة جودة البيئة في كافة المجالات. 

جاء ذلك، في لقاء بين المسؤوليْن في دار المحافظة، بحضور ومشاركة لجنة الطوارئ في مواجهة خطر انتشار فيروس (كورونا)، وفي إطار مناقشة عدد من القضايا. 

وأشار أبو بكر إلى جهود سلطة جودة البيئة من حيث اتخاذ التدابير الصحيحة؛ للتخلص من نفايات مراكز الحجر والعلاج بفيروس (كورونا)، وفق آلية وتوفير أجهزة خاصة بهذا الأمر، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم، مشدداً على أهمية تلك الخطوات لمنع تفشي هذا الفيروس الخطير والحد من انتشاره.

 من جانبها، ثمنت الوزيرة الأتيرة، جهود المحافظ أبو بكر، رئيس لجنة الطوارئ في محافظة طولكرم، وكافة الشركاء على دورهم وعملهم في مواجهة خطر انتشار فيروس (كورونا).

وأشارت إلى دور الطواقم الصحية والمؤسسة الأمنية، منوهةً إلى أن زيارة محافظة طولكرم، تأتي في إطار الإطلاع والمتابعة للقضايا التي تتعلق بعمل سلطة جودة البيئة، والإطلاع على سير عمل المجالس المشتركة، بما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة والتخلص منها، وكيفية التعامل مع النفايات المعلقة بمراكز الحجر والعلاج من فيروس (كورونا)، وهذا كله يأتي في إطار الحفاظ على الصحة العامة، ومحاصرة هذا الفيروس ومنع انتشاره.

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