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دبي تقيم مستشفيات ميدانية للتعامل مع أي زيادة محتملة في حالات (كورونا)

دبي تقيم مستشفيات ميدانية للتعامل مع أي زيادة محتملة في حالات (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول في قطاع الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة: إن إمارة دبي تجهز مستشفيات ميدانية للتعامل مع أي زيادة محتملة في عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) المستجد.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الإمارات زيادة بأكثر من المثل في عدد المصابين لديها خلال الأسبوع المنصرم، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وسجلت الإمارات 2659 إصابة و12 وفاة بما يمثل ثاني أعلى عدد بين دول الخليج العربية الست التي تخطى فيها عدد المصابين إجمالا 10500 رغم جهود احتواء المرض التي شملت وقف رحلات الطيران وفرض حظر للتجول وإغلاق أماكن التجمع العامة.

ودبي هي الإمارة الوحيدة التي مددت حظر التجول الليلي المفروض في عموم البلاد لحظر على مدى 24 ساعة كما فرضت إجراءات عزل مشددة على حيين هما الرأس ونايف حيث يقطن عدد كبير من العمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة.

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