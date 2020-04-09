قوات الاحتلال تَقُصُّ الأسلاك الشائكة قُرب قرية (حبلة) لتهريب العمال

العمال إلى أراضي عام 48.



وأفاد شهود عيان، أن جنود الاحتلال، قصوا أجزاء من الأسلاك الشائكة، المقامة على أراضي المحافظة، بالقرب من قرية حبلة جنوباً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت قوات الاحتلال، فتحت، اليوم الخميس، عبارات تصريف المياه، والصرف الصحي، التي تربط محافظة قلقيلية مع أراضي الـ 48، لتهريب العمال إلى أراضي المحافظة.



رام الله - دنيا الوطنأقدم جنود الاحتلال الإسرائيلي، على قص أجزاء من الأسلاك الشائكة، قرب قرية حبلة جنوب قلقيلية؛ لتسهيل دخول وخروج