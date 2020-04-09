شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تُدين اللقاء التطبيعي بغزة وتراه تساوقاً مفضوحاً مع (صفقة ترامب- نتنياهو)

"الديمقراطية" تُدين اللقاء التطبيعي بغزة وتراه تساوقاً مفضوحاً مع (صفقة ترامب- نتنياهو)
الجبهة الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبشدة، اللقاء التطبيعي، الذي أقامه بعض النشطاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وعلى رأسهم "رامي أمان" مع شخصيات إسرائيلية عبر برنامج (السكايب).

ورأت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بهذه الخطوة التطبيعية، خيانة لدماء الشهداء وعذابات الأسرى، وطعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني، وقضيته وحقوقه الوطنية، وتساوقاً مفضوحاً مع (صفقة ترامب- نتنياهو) التصفوية، في الوقت الذي تندفع حكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، برئاسة نتنياهو، في عدوانها على شعبنا الفلسطيني، وحقوقه الوطنية، وفي مواصلة مشاريعها الاستعمارية الاستيطانية، بما فيها استكمال خرائط الضم في الضفة الفلسطينية، تطبيقاً للصفقة.

ودعت الجبهة، إلى عزل المطبعين، باعتبارهم فئات خارجة عن الصف والإجماع الوطني، ومناهضة التطبيع والتصدي له، باعتباره أحد العناوين الرئيسية لـ (صفقة ترامب- نتنياهو) التصفوية.

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