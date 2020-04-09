للمرة الأولى.. انخفاض عدد المرضى بأقسام العناية المركزة في فرنسا

في سياق منفصل، عبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن دعمه الكامل لمنظمة الصحة العالمية، في اتصال مع مديرها الأربعاء، بعد يوم من توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات واتهامات للمنظمة الدولية.



وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية :"أكد (ماكرون) على ثقته ودعمه للمنظمة، ورفض الزج بها، في حرب بين الصين والولايات المتحدة".



كان ماكرون، وهو مدافع قوي عن المنظمات متعددة الأطراف، قد دخل في مواجهات حادة في السابق مع ترامب، بسبب انتقاد الرئيس الأمريكي، للمؤسسات، التي أرست قواعد التعاون الدولي، في عالم ما بعد الحرب.



وقال قصر الإليزيه: إن ماكرون، أكد خلال اتصاله الهاتفي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن الطبيب الفرنسي الذي اقترح إجراء تجارب في إفريقيا على علاج محتمل لفيروس (كورونا)، لا يمثل السياسة الفرنسية الرسمية.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير الصحة في فرنسا، جيروم سالومون، أن 424 شخصاً قد توفوا خلال 24 ساعة في المستشفيات الفرنسية، بسبب إصابتهم بفيروس (كورونا)، (كوفيد-19).وأضاف في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الخميس، أن عدد الوفيات في المستشفيات، بلغ 8044 شخصاً، إلى جانب 4166 شخصاً توفوا في دور رعاية المسنين، لتبلغ الحصيلة العامة للوفيات 12210، كما نقل موقع قناة (فرانس 24).وللمرة الأولى، منذ ظهور الوباء في البلاد، أعلن سالومون، انخفاض عدد المرضى في أقسام العناية المركزة بنسبة بسيطة.