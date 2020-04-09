خروج رئيس الوزراء البريطاني من وحدة العناية المركزة

بوريس جونسون

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت رئاسة الحكومة البريطانية، مساء اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، غادر وحدة العناية المركزة في المستشفى، كما نقلت قناة (الجزيرة).



وكان جونسون، دخل المستشفى الأسبوع الماضي، على خلفية إصابته بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، قبل أن يدخل وحدة العناية المركزة.



وتم إدخال جونسون، قبل عدة أيام، لوحدة العناية المركزة، جراء مضاعفات إصابته بفيروس (كورونا).



ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء: فإن جونسون، يتمتع بروح عالية، بعد خروجه من العناية المركزة.