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وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الخميس: إنه تم تسجيل حالة وفاة، في مستشفى الأمير حمزة؛ لمصاب بفيروس (كورونا) يبلغ من العمر (69 عاماً)، و14 إصابة جديدة، ما رفع العدد الكلي في الأردن إلى 372 حالة.

وتشرع السلطات الأردنية، اعتبار من صباح يوم غد الجمعة، بفرض حظر تجول شامل، يستمر لمدة 48 ساعة، وفق الوكالة الرسمية (وفا). 

وصرح وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أنه قد يتم تكرار قرار حظر التجوّل، وفقاً لتطوّرات الأوضاع، وفي ضوء الحاجة لذلك.

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