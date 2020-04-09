"الاتصالات" بغزة تصدر تقريراً بأبرز جهودها لمكافحة فيروس (كورونا)



وقالت الوزارة في تقرير لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن من بين الجهود المبذولة خلال فترة الطوارئ العمل على توفير خدمة الانترنت لعدد 32 مركز حجر صحي، وكذلك تزويد حزم انترنت مجانية على الهواتف الخلوية للمحجورين في جميع المراكز.



وقالت الوزارة: إنها عملت بالتعاون مع الجهات المختصة على تزويد مشروع إنشاء 500 غرفة حجر صحي في شمال غزة ومشروع إنشاء 500 غرفة حجر صحي في رفح بخدمات الانترنت والاتصالات من خلال كوابل الالياف الضوئية.



وبينت أنها قامت بفتح شبكات الانترنت Hot spot في العديد من الاماكن العامة مجانا للمشتركين وضمان عدم قيام الشركات المزودة لخدمات الانترنت والاتصالات بفصل هذه الخدمات عن المشتركين بسبب عدم تسديد الفواتير وذلك طوال فترة الطوارئ.



ولفتت الوزارة إلى أنها قامت بمتابعة استمرارية عمل مركز البيانات الحكومي والخدمات الالكترونية للوزارات والمؤسسات الحكومية وقامت ايضا بعملية ربط عدد 2 مركز حجر صحي بالشبكة الحكومية.



ونوهت إلى انها قامت بصرف المنحة الاميرية القطرية للأسر المتعففة لنحو 100 ألف مواطن بآلية جديدة تضمن السلامة والوقاية للمستفيدين والموظفين كما اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لصرف رواتب الموظفين وفق الآلية الحكومية المعتمدة.



وأوضحت وزارة الاتصالات، أنها عملت على تسهيل عملية التواصل والاستعلام للمستفيدين من مكاتب البريد لمعرفة أماكن الصرف من خلال خدمة الاستعلام الالكتروني و خدمات الجمهور، إضافة لذلك فقد انشأت طواقم الوزارة الفنية 80 حساب لموظفي تكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من العمل عن بعد ، وكذلك تم استضافة عدد ثلاثة مواقع خاصة بأزمة فيروس (كورونا).



و ذكرت وزرة الاتصالات في تقريرها أنها عملت على توفير وسائل الحماية والتعقيم للمستفيدين والعاملين في عملية الصرف وكذلك فتح نقاط صرف جديدة للتيسير على المواطنين.



وقالت وزارة الاتصالات: إن مهندسيها اطلقوا خدمة التبرع لمبادرة عيلة واحدة وتحديد مواعيد الصرف للمستفيدين كما تم تطوير منظومة الكترونية لتقديم المعاملات الحكومية عبر الانترنت.



وعملت الوزارة على بناء قاعدة بيانات متكاملة لبيانات حركة البضائع على المعابر والتنسيق مع الوزارات المختصة لإضافة البيانات ذات العلاقة، كما قامت ببناء منظومة تقارير إستعلامية واحصائيات تركيزية ومتابعة مهام النسخ الاحتياطي وضمان معالجة شكاوى المواطنين.



وأعلنت الوزارة أنها واصلت جهودها في تقديم خدماتها للجمهور بما يضمن اتخاذ اقصى درجات الوقاية والسلامة والحماية كما وضعت كافة امكانياتها في خدمة الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة متمنية السلامة لجميع ابناء شعبنا .

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، أنها نفذت العديد من الانجازات خلال فترة الطوارئ المطبقة ضمن الجهود الحكومية لمواجهة وباء "كوفيد-19" المستجد (كورونا) وذلك من أجل ضمان تقديم افضل الخدمات للجمهور واتخاذ أقصى إجراءات الوقاية والسلامة لحماية جمهور المستفيدين من خدمات الوزارة ومكاتب البريد التابعة لها وكذلك العاملين.