شؤون فلسطينية

أبو بكر يُعلق على تصريحات طبيبة فلسطينية تُشكّك فيها بظاهرة النُطف المُحررة

أبو بكر يُعلق على تصريحات طبيبة فلسطينية تُشكّك فيها بظاهرة النُطف المُحررة
زوجة أسير برفقة ابنها ولد من نطفة
رام الله - دنيا الوطن
استهجن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبوبكر، تصريحات كانت قد نشرتها طبيبة فلسطينية، عبر صفحتها على (فيسبوك) تشكّك فيها بظاهرة النطف المحررة من داخل السجون الإسرائيلية.

وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الهيئة، ستلاحق وتحاسب كل من يسيء للأسرى، وينشر الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة، خصوصاً، وأن الإجراءات التي تُتخذ في عملية تهريب النطف، هي واضحة وثابتة من الناحية الشرعية والطبية على حدٍ سواء.

واعتبر ظاهرة النطف المحررة ثورة أخلاقية وإنسانية بامتياز، وانتصاراً على السجّان، رغم أنف الاحتلال، كما أنها تعكس الإرادة الفولاذية، التي يتمتع بها الأسرى، وتجاوزاً لكل القضبان والحدود، رغم قسوة السجان وظروفه القهرية، والسنوات الطويلة التي مضت من أعمارهم محرومين من حريتهم.

وقال اللواء أبوبكر، إن تصريحات هذه الطبيبة، إساءة للأسرى، والقيم والأخلاق الفلسطينية، وتهدف إلى خلق البلبة والفوضى في ظروف، أحوج ما نكون فيها إلى الوحدة والتراص، ولا تخدم سوى أجندة مخابرات الاحتلال، التي تسعى جاهدة إلى محاربة هذه الظاهرة.

وأشار اللواء أبوبكر، إلى أن إثارة هذه البلبلة والفوضى، لا تخدم سوى أعداء شعبنا، والمتربصين بقضيتنا من الأقزام، منوهاً إلى أن الهيئة، ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحق هذه الطبيبة، وكل من تسول له نفسه الإساءة إلى الأسرى المناضلين.

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