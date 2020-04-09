الرئيس عباس يدعو لتوفير احتياجات المواطنين في بيوتونيا مع انتشار فيروس (كورونا)

الرئيس محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء اليوم الخميس، رئيس بلدية بيتونيا، ربحي دولة، للاطمئنان على أحوال المدينة، والمواطنين فيها.



ودعا الرئيس عباس إلى توفير كافة الاحتياجات للمواطنين مع انتشار فيروس (كورونا) بالمدينة، مشيداً بجهود البلدية وطواقمها، إلى جانب الأجهزة الأمنية في خدمة المواطنين، وفق (وفا).