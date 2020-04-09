سلطات الاحتلال تُحوّل الأسير راتب البالي للاعتقال الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير راتب رائد البالي من سكان جنين إلى الاعتقال الإداري، لمدة خمسة شهور.



وأفاد والد الأسير البالي، اليوم الخميس، بأن نجله والموقوف منذ ثمانية شهور ونصف في معتقل (مجدو) والذي كان ينتظر الإفراج عنه، دون توجيه أي تهم، تم إبلاغه بتحويله إلى الاعتقال الإداري التعسفي، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).