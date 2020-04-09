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أول مدينة في العالم تحظر زيارة المقابر بقرار رسمي

أول مدينة في العالم تحظر زيارة المقابر بقرار رسمي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وقع عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أمراً بإغلاق مقابر العاصمة، بسبب فيروس (كورونا)، وذلك لمنع التجمعات في إطار مواجهة الفيروس.

وأشار سوبيانين إلى أن كثيرين من سكان موسكو، يذهبون إلى المقابر من أجل زيارة أضرحة أقاربهم وأصدقائهم، بمناسبة أحد النخيل، وعيد الفصح، وعيد كراسنايا غوركا ورادونيتسا، وهو ما اعتاد المواطنون الروس عليه تاريخياً، وفق (روسيا اليوم).

وقال: "لسوء الحظ، هذا الربيع، سيكون من المستحيل القيام بذلك، مشيراً إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في العاصمة تجاوز ستة آلاف شخص، توفي منهم أكثر من 30 شخصاً مضيفاً: "قرار حزين، ولكنه ضروري في ظل الظروف الحالية".

وأوضح سوبيانين، أن "خطر الإصابة بعدوى الفيروس التاجي الجديد، ما زال مرتفعاً للغاية، ولا يمكننا تعريض سكان موسكو للخطر، وخاصة كبار السن، الذين يشكلون غالبية زوار المقابر".

وسيسري القرار حتى آخر الشهر الجاري، فيما ستفتح المقابر لتقديم خدمات الدفن، والمشاركة في جنازة المتوفين. 

وحتى اليوم، تم تسجيل أكثر من 10 آلاف مصاب بفيروس (كورونا) في روسيا، منهم  حوالي 6.7 ألف في موسكو.

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