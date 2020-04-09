سلطة النقد تُصدر تعليمات بشأن آلية التعامل مع نظام المُقاصة والشيكات المُعادة





وقالت سلطة النقد في بيان لها نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إن فترة الإعادة للشيكات المقدمة للتقاص، تكون اعتباراً من تاريخ 12 نيسان/ إبريل ثلاثة أيام كحد أقصى.





وأكدت استمرار إعادة الشيكات المقدمة للتقاص في حال عدم وجود رصيد، بسبب الظروف الطارئة، على أن يتم التبليغ عنها على النظام، تحت بند أسباب أخرى.









رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، تعليمات إلى كافة المصارف، بشأن آلية التعامل مع نظام المقاصة، والشيكات المعادة، خلال فترة الطوارئ.