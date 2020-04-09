الأوقاف السورية تُصدر فتوى بشأن الإفطار برمضان بظل تفشي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الأوقاف السورية، اليوم الخميس، فتوى بعدم جواز الإفطار في شهر رمضان، على سبيل الوقاية من فيروس (كورونا) المستجد.



وقال المجلس العلمي الفقهي في الوزارة: إنه وبعد التشاور مع الأطباء والمختصين، فإنه لاتوجد أي علاقة بين الصوم والإصابة بفيروس (كورونا)، وفق (روسيا اليوم).



وأكدت، أنه لا يجوز قطعاً الإفطار في شهر رمضان على سبيل الوقاية من الفيروس.