بريطانيا تُواصل تسجيل الأرقام العالية بعدد وفيات فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية البريطاني، القائم بأعمال رئيس الحكومة، دومنيك راب: إنه تم تسجيل 881 حالة وفاة جديدة، جراء الإصابة بفيروس (كورونا) في البلاد.



وأضاف في تصريحات، نقلتها قناة (الجزيرة)، أن إجمالي الفيات بسبب هذا الفيروس، ارتفع إلى 7978.



وكانت حصيلة الوفيات، جراء الإصابة بفيروس (كورونا) في مستشفيات إنجلترا، ارتفعت بـ 765 لتصل إلى 7248 حالة وفاة، مقارنة مع 6483 في اليوم السابق، كما ذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية.