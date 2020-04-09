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إيطاليا: تسجيل 610 حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

إيطاليا: تسجيل 610 حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا، اليوم الخميس، 610 وفيات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 18279.

كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس الفتاك في البلاد، إلى 143626، كما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.

في السياق، قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) الخميس: إن حكومته قد تبدأ تدريجياً بتخفيف بعض القيود التي فرضتها  لاحتواء فيروس (كورونا) مع نهاية نيسان/ إبريل، إذا استمر تباطؤ انتشار الوباء.

وأضاف: "يتعين أن ننتقي القطاعات، التي يمكن أن تستأنف نشاطها، إذا أكد العلماء (تباطؤ انتشار الفيروس) فقد نبدأ في تخفيف بعض الإجراءات بحلول نهاية هذا الشهر".

لكن كونتي، حذر من أن إيطاليا لا يمكنها خفض مستوى الحذر، وإنما ستخفف فقط بعض القيود تدريجياً.

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