وقف لإطلاق النار في شتى أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ





وأعلن التحالف بقيادة السعودية مساء يوم الأربعاء، أنه سيوقف عملياته العسكرية اعتبارا من الساعة 0900 بتوقيت جرينتش يوم الخميس ولمدة أسبوعين في دعم لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الذي راح ضحيته أكثر من 100 ألف شخص.



ولم تعلن قيادة جماعة الحوثي بعد ما إذا كانت ستحذو حذو التحالف، فيما قد يكون أول انفراجة كبرى في جهود السلام منذ أواخر 2018، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقال التحالف إن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراء المحادثات التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث من أجل وقف دائم لإطلاق النار، واتخذ القرار بشأنها لأسباب منها تفادي تفش محتمل لفيروس كورونا المستجد. ولم يعلن اليمن أي حالات إصابة بالمرض.



وقال مسؤول حوثي يوم الأربعاء إن الجماعة أرسلت للأمم المتحدة مقترحا يدعو لإنهاء الحرب وما وصفته بالحصار الذي يفرضه التحالف على البلاد. وينفي التحالف، الذي ينفذ دوريات على السواحل اليمنية، فرض حصار ويقول إنه يهدف لوقف وصول الأسلحة للبلاد.



رام الله - دنيا الوطندخل وقف لإطلاق النار في شتى أنحاء اليمن حيز التنفيذ يوم الخميس في استجابة لتفشي فيروس (كورونا).