تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في إيران
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19"، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى 4110 بعد وفاة 117 شخصا.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور: إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 66220، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وأفادت الوزارة، بأن السلطات أجرت 231392 فحص كشف عن الإصابة بالفيروس في عموم البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور: إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 66220، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وأفادت الوزارة، بأن السلطات أجرت 231392 فحص كشف عن الإصابة بالفيروس في عموم البلاد.
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