تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في إيران

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19"، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى 4110 بعد وفاة 117 شخصا.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور: إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 66220، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأفادت الوزارة، بأن السلطات أجرت 231392 فحص كشف عن الإصابة بالفيروس في عموم البلاد.







رام الله - دنيا الوطن