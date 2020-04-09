دولي

تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في إيران

تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في إيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19"، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى 4110 بعد وفاة 117 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور: إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 66220، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وأفادت الوزارة، بأن السلطات أجرت 231392 فحص كشف عن الإصابة بالفيروس في عموم البلاد.


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