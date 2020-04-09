تراجع وفيات (كورونا) اليومية في إسبانيا والحصيلة تتجاوز 15 ألفاً















رام الله - دنيا الوطنبعد زيادة على مدى يومين، تباطأ عدد الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، في إسبانيا يوم الخميس،.وتوفي 683 شخصا في 24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة في إسبانيا إلى 15238 وفاة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وقالت وزارة الصحة الإسباني: إن عدد الإصابات ارتفع إلى 152446 مقارنة مع 146690 يوم الأربعاء.