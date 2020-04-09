بعد توبيخه لضباط بالجيش.. السيسي يُصدر بياناً بشأن ارتداء الكمامات الطبية

قالت الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاحظ خلال مروره بأحد المواقع، عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من فيروس (كورونا).



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: "في إطار تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، وجه كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات، بضرورة توفير أقصى درجات الحماية، والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية"، وفق (روسيا اليوم).



وتابع: "على وجه الخصوص، ارتداء الكمامات، وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصاً على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين، بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".



وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو للرئيس السيسي، لحظة مروره على أحد الأماكن المكتظة بالعمال، وامتعاضه لعدم تقيدهم بإجراءات الوقاية من (كورونا).



وتوقف السيسي بسيارته، وقام بتوبيخ ضباط في الجيش المصري، تابعين للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بسبب ترك العاملين دون كمامات، أو إجراءات وقائية من (كورونا).

رام الله - دنيا الوطن