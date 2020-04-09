عاجل

  • الجزائر: تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و30 حالة وفاة

  • بريطانيا: تسجيل 881 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس (كورونا) والإجمالي يرتفع إلى 7978

  • إيطاليا: 610 وفيات جديدة والإجمالي 18279

  • بريطانيا: 881 وفاة في يوم واحد بفيروس (كورونا) والحصيلة ترتفع إلى 7978

شؤون فلسطينية

ارتفاع عدد المتعافين من فيروس (كورونا) بغزة لتسعة أشخاص

ارتفاع عدد المتعافين من فيروس (كورونا) بغزة لتسعة أشخاص
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد بالقطاع لتسعة أشخاص. 

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، خلال الإيجاز اليومي: إن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية، إذ تتابع جملة الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة وباء (كورونا) في قطاع غزة، فإنها تسأل الله عز وجل، الرحمة للمتوفين بمرض (كورونا) من أبناء شعبنا في الوطن والشتات، كما ندعو الله عز وجل، أن ينعم على كافة المصابين بالشفاء والعافية.

وأضاف القدرة: "وزارة الصحة، تجدد نداء الاستغاثة لكافة الجهات المعنية؛ للإسراع في توفير مواد فحص فيروس (كورونا) للمختبر المركزي، دون الحاجة لإرسال العينات إلى خارج قطاع غزة".

وتابع: "المختبر المركزي، يفتقر لمواد الفحص الخبري لفيروس (كورونا) اللازمة لإجراء الفحوصات المسحية للمستضافين، ووزارة الصحة بحاجة ماسة إلى توفير متطلباتها العاجلة من الأدوية والمستهلكات الطبية، ولوازم المختبرات، ومواد فحص فيروس (كورونا) وأجهزة التنفس الصناعي، وأسرة العناية المركزة لمواجهة جائحة كورونا".

واستكمل: "نؤكد على كافة المواطنين، الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة، وتجنب التجمعات والأماكن العامة وشاطئ البحر، واقتصار التحرك على الضرورة، وخاصة كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة، وضعف المناعة، ومرضى الجهاز التنفسي من أجل سلامتهم وسلامة المجتمع".

وقال: "تعلن وزارة الصحة، عن تعافي حالة جديدة من مصابي فيروس (|كورونا) في قطاع غزة؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 9 حالات، كما أن الحالات الأربع المصابة المتبقية في مستشفى العزل، بوضع صحي مطمئن، ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة".

واستطرد: "وزارة الصحة لازالت تتابع صحياً 807 مستضافين، داخل 17 مركز حجر صحي في قطاع غزة، وجميعهم بحالة جيدة". 

أخبار ذات صلة

الجهاد الإسلامي تُعلّق على اعتقال الأمن بغزة لـ (رامي أمان&#34;

الجهاد الإسلامي تُعلّق على اعتقال الأمن بغزة لـ (رامي أمان"

شاهد: التنمية بغزة تُصدر توضيحاً بشأن استثناء مواطنين من المنحة القطرية

شاهد: التنمية بغزة تُصدر توضيحاً بشأن استثناء مواطنين من المنحة القطرية

ملحم: نتائج 150 عينة ظهرت هذا المساء جميعها غير مصابة

ملحم: نتائج 150 عينة ظهرت هذا المساء جميعها غير مصابة

الجبهة الشعبية: حماس أكدت لنا عدم وجود أي معتقل سياسي بالقطاع

الجبهة الشعبية: حماس أكدت لنا عدم وجود أي معتقل سياسي بالقطاع

مباحث التموين بغزة تُحرر عشرة محاضر ضبط لتجار مُخالفين

مباحث التموين بغزة تُحرر عشرة محاضر ضبط لتجار مُخالفين

الجبهة الشعبية: التطبيع خيانة ولا مكان للمُطبّعين بيننا

الجبهة الشعبية: التطبيع خيانة ولا مكان للمُطبّعين بيننا

الدفاع المدني يُنفّذ 14عملية تعقيم و60 جولة سلامة ويستجيب لسبعة حوادث

الدفاع المدني يُنفّذ 14عملية تعقيم و60 جولة سلامة ويستجيب لسبعة حوادث

محافظ أريحا: الالتزام بالتعليمات والإجراءات المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ يُعجل بإنهاء الأزمة

محافظ أريحا: الالتزام بالتعليمات والإجراءات المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ يُعجل بإنهاء الأزمة

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

مباحث التموين بغزة تُحرر عشرة محاضر ضبط لتجار مُخالفين

مباحث التموين بغزة تُحرر عشرة محاضر ضبط لتجار مُخالفين

الجبهة الشعبية: التطبيع خيانة ولا مكان للمُطبّعين بيننا

الجبهة الشعبية: التطبيع خيانة ولا مكان للمُطبّعين بيننا

الدفاع المدني يُنفّذ 14عملية تعقيم و60 جولة سلامة ويستجيب لسبعة حوادث

الدفاع المدني يُنفّذ 14عملية تعقيم و60 جولة سلامة ويستجيب لسبعة حوادث

محافظ أريحا: الالتزام بالتعليمات والإجراءات المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ يُعجل بإنهاء الأزمة

محافظ أريحا: الالتزام بالتعليمات والإجراءات المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ يُعجل بإنهاء الأزمة

&#34;الضمير&#34;: في ظل انشغال العالم بجائحة (كورونا) الاحتلال يواصل انتهاكاته ضد الصيادين

"الضمير": في ظل انشغال العالم بجائحة (كورونا) الاحتلال يواصل انتهاكاته ضد الصيادين

&#34;الاقتصاد&#34; تضبط ثلاثة أطنان سلع منتهية الصلاحية وتغلق ثلاثة مخازن للملابس الإسرائيلية

"الاقتصاد" تضبط ثلاثة أطنان سلع منتهية الصلاحية وتغلق ثلاثة مخازن للملابس الإسرائيلية

رأفت: إسرائيل تستغل جائحة (كورونا) لضم الضفة وتُصعّد من انتهاكاتها بحق الأسرى

رأفت: إسرائيل تستغل جائحة (كورونا) لضم الضفة وتُصعّد من انتهاكاتها بحق الأسرى

منوعات

وفاة الصحفية التي فضحت علاقة بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي

وفاة الصحفية التي فضحت علاقة بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي

حلا شيحا بالحجاب مرة أخرى.. هل &#34;كورونا&#34; السبب؟

حلا شيحا بالحجاب مرة أخرى.. هل "كورونا" السبب؟

هل منع أحمد فهمي زوجته هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان؟

هل منع أحمد فهمي زوجته هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان؟

يسرا تبكي: واجهت شبح سرطان الدم بمفردي

يسرا تبكي: واجهت شبح سرطان الدم بمفردي

الموت يفجع الفن اللبناني بنجمة من الزمن الجميل بعد صراع مع المرض

الموت يفجع الفن اللبناني بنجمة من الزمن الجميل بعد صراع مع المرض

هذه الفتاة أصبحت فنانة سورية شهيرة.. هل ميزتها؟

هذه الفتاة أصبحت فنانة سورية شهيرة.. هل ميزتها؟

شاهد: رقصة ابنتا عمرو دياب على &#34;تيك توك&#34;

شاهد: رقصة ابنتا عمرو دياب على "تيك توك"

هل اعتنقت هيا مرعشلي المسيحية من أجل إتمام خطبتها على ناصيف زيتون؟

هل اعتنقت هيا مرعشلي المسيحية من أجل إتمام خطبتها على ناصيف زيتون؟

شاهد: إلهام الفضالة تثير غضب الجمهور بشكل &#34;كيكة ميلاد&#34; ابنتها

شاهد: إلهام الفضالة تثير غضب الجمهور بشكل "كيكة ميلاد" ابنتها

بعد الاشتباه بإصابته بكورونا.. كيفانش تاتليتوغ في المستشفى سراً

بعد الاشتباه بإصابته بكورونا.. كيفانش تاتليتوغ في المستشفى سراً

عربي

وقف لإطلاق النار في شتى أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ

وقف لإطلاق النار في شتى أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ

تمديد حالة العزل العام في لبنان لمدة أسبوعين

تمديد حالة العزل العام في لبنان لمدة أسبوعين

أمريكا تُوجّه رسالة للملك سلمان وولي عهده بعد وقف إطلاق النار باليمن

أمريكا تُوجّه رسالة للملك سلمان وولي عهده بعد وقف إطلاق النار باليمن

أمير سعودي يرد على خبر وجود إصابات بفيروس (كورونا) داخل العائلة الحاكمة

أمير سعودي يرد على خبر وجود إصابات بفيروس (كورونا) داخل العائلة الحاكمة