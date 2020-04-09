ارتفاع عدد المتعافين من فيروس (كورونا) بغزة لتسعة أشخاص





وقال: "تعلن وزارة الصحة، عن تعافي حالة جديدة من مصابي فيروس (|كورونا) في قطاع غزة؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 9 حالات، كما أن الحالات الأربع المصابة المتبقية في مستشفى العزل، بوضع صحي مطمئن، ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة".



واستطرد: "وزارة الصحة لازالت تتابع صحياً 807 مستضافين، داخل 17 مركز حجر صحي في قطاع غزة، وجميعهم بحالة جيدة".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد بالقطاع لتسعة أشخاص.وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، خلال الإيجاز اليومي: إن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية، إذ تتابع جملة الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة وباء (كورونا) في قطاع غزة، فإنها تسأل الله عز وجل، الرحمة للمتوفين بمرض (كورونا) من أبناء شعبنا في الوطن والشتات، كما ندعو الله عز وجل، أن ينعم على كافة المصابين بالشفاء والعافية.وأضاف القدرة: "وزارة الصحة، تجدد نداء الاستغاثة لكافة الجهات المعنية؛ للإسراع في توفير مواد فحص فيروس (كورونا) للمختبر المركزي، دون الحاجة لإرسال العينات إلى خارج قطاع غزة".وتابع: "المختبر المركزي، يفتقر لمواد الفحص الخبري لفيروس (كورونا) اللازمة لإجراء الفحوصات المسحية للمستضافين، ووزارة الصحة بحاجة ماسة إلى توفير متطلباتها العاجلة من الأدوية والمستهلكات الطبية، ولوازم المختبرات، ومواد فحص فيروس (كورونا) وأجهزة التنفس الصناعي، وأسرة العناية المركزة لمواجهة جائحة كورونا".واستكمل: "نؤكد على كافة المواطنين، الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة، وتجنب التجمعات والأماكن العامة وشاطئ البحر، واقتصار التحرك على الضرورة، وخاصة كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة، وضعف المناعة، ومرضى الجهاز التنفسي من أجل سلامتهم وسلامة المجتمع".