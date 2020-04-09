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تمديد حالة العزل العام في لبنان لمدة أسبوعين

تمديد حالة العزل العام في لبنان لمدة أسبوعين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس، تمديد حالة العزل العام للبلاد المستمرة منذ شهر بسبب انتشار فيروس (كورونا) وذلك لمدة أسبوعين آخرين حتى 26 نيسان/إبريل.

وقالت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، بعد جلسة لمجلس الوزراء: إن رئيس الحكومة حسان دياب أكد "أننا نشارف على نهاية الأسبوع الرابع من التعبئة العامة وعلينا الالتزام أكثر بالإجراءات ولا نستطيع القول إننا احتوينا الفيروس في الداخل بشكل كامل".

وقدر تقرير حكومي اليوم الخميس، عدد الإصابات عند 582 حالة بينها 19 حالة وفاة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وكان مجلس الدفاع الأعلى في لبنان الذي يضم الرئيس ميشال عون وكبار المسؤولين الأمنين قد أوصى في وقت سابق يوم الخميس بتمديد فترة التعبئة العامة كما دعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفي الإغلاق وحظر التجول المطبق خلال الليل.

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