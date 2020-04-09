وفيات فيروس (كورونا) في كندا قد تصل بالنهاية إلى 22 ألفاً

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن البلاد فقدت رقما قياسيا من الوظائف في آذار/مارس بلغ مليون وظيفة وقالت الهيئة يوم الخميس إن معدل البطالة ارتفع إلى 7.8% وأشارت إلى أن تلك البيانات لا تعكس بعد العدد الحقيقي.



وأظهرت بيانات حكومية يوم الخميس، أن أكثر من خمسة ملايين كندي تقدموا لكل أشكال إعانات البطالة الطارئة في البلاد منذ 15 آذار/مارس مما يشير إلى أن معدل البطالة الحقيقي أقرب إلى 25%.



رام الله - دنيا الوطنقال مسؤولون في قطاع الصحة يوم الخميس: إن حصيلة الوفيات في كندا بسبب جائحة فيروس (كورونا) المستجد قد تصل في النهاية إلى 22 ألفا.ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، فقد شرح مسؤولون تصورين مرجحين للمرض شملا وفيات بين 11 و22 ألفا وعدد إصابات مؤكدة بين 934 ألفا و1.9 مليون حالة.وقال المسؤولون في إفادة صحفية: إنهم يتوقعون وفاة ما بين 500 و700 بحلول 16 نيسان/إبريل، فيما يبلغ عدد الوفيات الآن 435، ويبلغ عدد الإصابات المؤكدة 18447.يشار إلى الحكومات المحلية في أنحاء كندا، أمرت الأعمال والشركات غير الضرورية بالإغلاق لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد مما أدى لفقد ملايين لوظائفهم.