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شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية: حماس أكدت لنا عدم وجود أي معتقل سياسي بالقطاع

الجبهة الشعبية: حماس أكدت لنا عدم وجود أي معتقل سياسي بالقطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنها تابعت قضية الموقوف الكاتب عبد الله أبو شرخ، وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية والحرص على الحريات العامة، مع الجهات صاحبة الاختصاص.

وأضافت الجبهة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس: "أكدت لنا قيادة حركة حماس في اجتماع رسمي، أنه لا يوجد أي معتقل سياسي في قطاع غزة".

وتابعت: "بعد متابعة الإخوة في قيادة وزارة الداخلية بغزة، أفادونا أن أبو شرخ ليس معتقلاً على قضية سياسية، بل على قضية جنائية، وبناءً على ذلك، عُقد لقاءً مع النائب العام، وتم الاتفاق على الإفراج عن أبو شرخ على أساس الالتزام بالنظام والقانون".

وأكمل البيان: "وعليه تم الإفراج عنه عصر اليوم الخميس الموافق 9/4/2020، والجبهة تؤكد على الالتزام بالنظام والقانون والحفاظ على الحريات العامة، وتطالب كافة الجهات بالتصدي لكل مروجي الإشاعات، التي تهدف النيل من نضال وكفاح وصمود شعبنا".

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