تسجيل 765 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في مستشفيات إنجلترا

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) في مستشفيات إنجلترا، 765 لتصل إلى 7248 حالة وفاة مقارنة مع 6483 في اليوم السابق، كما ذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية.



ولم تؤكد هيئة الصحة العامة في إنجلترا، التي تنشر بيانات يومية، هذا العدد ولم يتسن لها تفسير سبب نشر هذه الأرقام قبل صدور البيان الرسمي، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.





رام الله - دنيا الوطن