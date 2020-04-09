مباحث التموين بغزة تُحرر عشرة محاضر ضبط لتجار مُخالفين

وأوضحت الدائرة، أنها تواصل جولاتها التفقدية على الأسواق، بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد؛ لمتابعة التزام التجار ببيع المواد التموينية وفق التسعيرة الرسمية دون مغالاة أو احتكار، وفق ما نقل موقع وزارة الداخلية بغزة.



في سياق متصل، أحالت مباحث التموين في محافظة غزة صباح اليوم الخميس التاجر "م.ح" بسبب على الاحتيال وغش المواطنين بعد قيامه ببيع دجاج مجمد على أنه طازج .



كما واصلت دائرة مباحث التموين جولاتها الميدانية على عدد من المطاعم الشعبية في المحافظة قامت خلالها المباحث بتسليم إخطارات لــ أربعة مطاعم شعبية بسبب عدم الالتزام بشروط الصحة والنظافة داخل محلاتهم.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت دائرة التموين التابعة للمباحث العامة في الشرطة بغزة، تحريرها محاضر ضبط بحق عشرة تجار مخالفين، خلال جولاتها التفقدية على الأسواق والبضائع اليوم الخميس.وجاءت محاضر الضبط بحق التجار، على إثر ممارستهم الاستغلال والتلاعب بالأسعار، ومخالفة التعليمات المتعلقة ببيع المواد التموينية والصحية المعلنة من الجهات المختصة، حيث تمت إحالتها إلى وزارة الاقتصاد لأخذ المقتضى القانوني.