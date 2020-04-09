الدفاع المدني ينفذ 14عملية تعقيم و60 جولة سلامة ويستجيب لسبعة حوادث



ونوه تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عمليات التعقيم في مختلف المدن والبلدات والمخيمات والقرى تتركز على مداخل المدن والمرافق الحيوية والتي يوجد بها اصابات وحواجز الأجهزة الأمنية، في اطار الانسجام مع لجان الطوارئ العاملة في مواجهة هذا الوباء.



فيما شملت جولات الوقاية والسلامة على المنشآت المختلفة شملت مخابز ومحطات وقود وغاز ومركبات توزيع الغاز للتأكد من تطبيق كافة اجراءات الوقاية والسلامة العامة وضمان عملها في إعلان حالة الطوارئ.



وفي سياق التعاملات اليومية لطواقم الاطفاء والانقاذ كانت التعامل مع سبع حالات استجابة أبرزها إصابة بحالة اختناق في حريق منزل في مدينة طوباس.









رام الله - دنيا الوطننفذ الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية، 14 عملية تعقيم في محافظات الوطن ضمن الدور الذي ينفذه بمواجهة فيروس (كورونا)، فيما نفذت طواقم الوقاية والسلامة العامة 60 جولة سلامة على المنشآت المختلفة في المحافظات حيث تعاملت طواقمنا مع سبعة حوادث حريق وإنقاذ.