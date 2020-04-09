محافظ أريحا: الالتزام بالتعليمات والإجراءات المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ يعجل بإنهاء الأزمة









رام الله - دنيا الوطنقال جهاد ابو العسل محافظ أريحا والأغوار: إن الالتزام والتقييد بالتعليمات الخاصة والإجراءات المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمكافحة جائحة (كورونا) هي الوسيلة الأفضل لتجنيب شعبنا انتشار هذا الفيروس، مؤكداً على ضرورة الالتزام والانضباط للتعليمات الخاص بالحد من التجول والتجمعات والإجراءات الأمنية المشددة.جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية على مركز الاحتجاز الخاص بمخالفي التعليمات الخاصة بحالة الطوارئ ومحلات الصرافة وعلى المحلات التجارية وسط مدينة أريحا.وأضاف أبو العسل: أن كل ما يتخذ من اجراءات في ظل ما يمر به شعبنا الفلسطيني تهدفالى حماية صحة وأرواح المواطنين في فلسطين ولمنع انتشار هذا الوباء في فلسطين وبفضلالله أولا وبالإدارة الحكيمة للازمة نجحنا حتى الان بالتخفيف من عدد الاصابات.وفيما يتعلق بمخالفي التعليمات الخاصة بحالة الطوارئ، أوضح أبو العسل أن الجميع مطلوب منه الالتزام الكامل بما يتم إصداره من تعليمات خاصة وذلك تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية، مؤكداً أن من غير المسموح بتاتا العبث بالامن الصحي لمواطنيناوتعريض حياة وصحة ارواح ابناء الشعب الفلسطيني للخطر.وشدد المحافظ خلال لقائه بأصحاب محلات المواد الغذائية والتموينية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تم تعميمها من قبل جهات الاختصاص والالتزام بعدم احتكار السلعوالخدمات والالتزام بإشهار الأسعار وبقائمة الأسعار الاسترشادية التي تم الإعلان عنها.