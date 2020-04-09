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"الاقتصاد" تضبط ثلاثة أطنان سلع منتهية الصلاحية وتغلق ثلاثة مخازن للملابس الإسرائيلية

"الاقتصاد" تضبط ثلاثة أطنان سلع منتهية الصلاحية وتغلق ثلاثة مخازن للملابس الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، ما يقارب ثلاثة أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى مستلزمات طبية عبارة عن كفوف ولباس واقي وكفوف وقماش يستخدم في صناعة الكمامات مخالفة للمواصفات والمقاييس.

جاء ذلك في أعقاب تنفيذ الطواقم 21 جولة رقابية على المحلات التجارية تم خلالها زيارة 144 منشاة صناعية وتجارية، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وتم إغلاق مشغلين خياطة فيما تمت إحالتة مخالفين للنيابة العامة وإخطار عدد من المحال لتصويب وضعها القانوني بالإضافة الى معالجة 28 شكوى على خلفية عدم اشهار الاسعار وسحب عينات من المستلزمات الطبية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وفي مدينة بيت لحم أغلق جهاز الضابطة الجمركية، وجهاز الأمن الوقائي، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني ثلاثة مخازن تجارية لبيع الأدوات المستعملة القادمة من اسرائيل خلال جولة على الاسواق في المحافظة وذلك تطبيقاً لقرار وزير الاقتصاد الوطني بشأن منع ادخال المواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني والتعامل فيها، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وحمايتهم من انتقال فيروس (كورونا) عبر هذا الأثاث والأدوات، التي لا تخضع لإجراءات الوقاية والسلامة الصحية المعمول بها.

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