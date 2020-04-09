ميركل: أرقام (كورونا) الأخيرة تدعو للأمل ولكن الوباء مستمر معنا لبعض الوقت



وأظهرت بيانات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في ألمانيا ارتفع بواقع 4974 في الساعات 24 الأخيرة ليصل إلى 108202 حالة ليرتفع لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.



رام الله - دنيا الوطنقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل اليوم الخميس: إن الإصابات بفيروس (كورونا) في بلادنا بدأت تستقر، والأرقام الأخيرة تعطينا بارقة أملوأضافت في كملة لها وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية: أن معدل الإصابات بفيروس (كورونا) بدأ يستقر، مشيرة إلى أنه رغم ذلك، فإن الوباء "مستمر معنا لبعض الوقت".وتابعت: "وضع ألمانيا أمام (كورونا) جيد لكن علينا الالتزام بالتباعد الاجتماعي"، مشددة على أنه في حالة استقرار الأمور بشأن فيروس (كورونا) فلا نحتاج إلى مزيد من الإجراءات الاحترازية.وارتفع عدد الوفيات المسجل في ألمانيا، بواقع 246 ليصل إلى 2107 حالات، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.