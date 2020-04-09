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دولي

البيت الأبيض: إجراءاتنا لردع وباء (كورونا) تؤتي ثمارها

البيت الأبيض: إجراءاتنا لردع وباء (كورونا) تؤتي ثمارها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد البيت الأبيض أن الإجراءات المتخذة لردع الوباء تؤتي ثمارها، وذلك على رغم تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

وصرحت منسقة مجموعة العمل الخاصة بمحاربة كورونا في البيت الأبيض ديبورا بيركس، بأن الخبراء الأمريكيين درسوا بعناية تجربة إيطاليا وإسبانيا في مواجهة الفيروس، مضيفة: "في العديد من النواحي نتعامل مع الفيروس بصورة أفضل بكثير من بعض الدول المتضررة الأخرى، ونحاول إدراكه. نؤمن بأن نظام توفير الرعاية الصحية في الولايات المتحدة استثنائي"، وفق (روسيا اليوم). 

ولفتت الخبيرة إلى أن آخر التنبؤات تشير إلى أن كورونا سيقتل 60 ألف شخص في الولايات المتحدة خلال الأشهر الأربعة القادمة، أي أقل بكثير من التنبؤات التي نشرها البيت الأبيض أواخر أبريل، بوفاة 100 ألف أمريكي على الأقل جراء الجائحة حسب أفضل السيناريوهات.

وشددت بيركس على أن التوقعات الجديدة الأكثر تفاؤلا تتوقف على "ما تفعله أمريكا"، مشيدة بتغيير المواطنين سلوكهم تنفيذا لتوجيهات حكومتهم.

وتحولت الولايات المتحدة خلال عدة أسابيع إلى أكبر بؤرة للفيروس على مستوى العالم بأكثر 14.8 ألف وفاة و432 ألف إصابة مسجلة بالعدوى حتى الآن.

وتعرضت إدارة ترامب في هذه الظروف لانتقادات شديدة من قبل معارضي الرئيس، وخاصة أنه كان يصر في المراحل المبكرة من تفشي الفيروس على أن كورونا لا يشكل خطرا ملموسا على الولايات المتحدة ويستغله الديمقراطيون لتقويض مواقعه قبيل انتخابات الرئاسة القادمة.

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