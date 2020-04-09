فصائل المقاومة: نثمن عالياً جهود الأجهزة الأمنية بغزة في ملاحقة رامي أمان
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان مقتضب لها اليوم الخميس جهود الأجهزة الأمنية في غزة في ملاحقة المواطن رامي أمان والمشتركين معه واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم .
وأكدت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "التطبيع بكافة أشكاله وفعالياته هو خيانة وجريمة مرفوضة دينياً ووطنياً وأخلاقياً".
ثمنت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان مقتضب لها اليوم الخميس جهود الأجهزة الأمنية في غزة في ملاحقة المواطن رامي أمان والمشتركين معه واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم .
وأكدت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "التطبيع بكافة أشكاله وفعالياته هو خيانة وجريمة مرفوضة دينياً ووطنياً وأخلاقياً".
ودعت أبناء شعبنا إلى الحذر من أساليب الاحتلال التي تهدف لزعزعة الأمن وإرباك جبهتنا الداخلية والنيل من عزيمة شعبنا وإرادة المقاومة لديه.
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