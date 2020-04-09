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صور: سلطات الاحتلال تفتح عبارات تصريف المياه بقلقيلية لتهريب العمال

صور: سلطات الاحتلال تفتح عبارات تصريف المياه بقلقيلية لتهريب العمال
عمال فلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عبارات تصريف المياه والصرف الصحي، التي تربط محافظة قلقيلية مع أراضي عام 48، لتهريب العمال إلى أراضي المحافظة.

وقال محافظ قلقيلية، رافع رواجبة: إن الإجراء الإسرائيلي، يسعى لضرب الإجراءات الاحترازية، التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، ووزارة الصحة لمحاصرة فيروس (كورونا)، من خلال متابعة فحص العمال، وإخضاعهم للحجر المنزلي لسلامتهم وسلامة عائلاتهم.

وطالب رواجبة، العمال بأخذ الأمور على محمل الجد، والالتزام بقرارات الحكومة، حرصاً على صحة وأمن المواطنين، محذراً من دخول هذه العبارات، والعودة إلى المنازل، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشار إلى أن أفراد الأجهزة الأمنية، انتشروا على مقربة من العبارات من جهة أراضي قلقيلية؛ لمنع العمال من دخول أراضي عام 48، وإلزام العمال العائدين عبرها إلى التوجه للطب الوقائي لفحصهم، والتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بيوتهم.

وكانت سلطات الاحتلال، تعمدت في 30 من آذار/ مارس المنصرم، فتح البوابات الحديدية بشكل مفاجئ، أمام حركة تنقل العمال.


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