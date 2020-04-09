إغلاق منجرة والقبض على ثمانية أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في جنين





وتخلل ذلك إغلاق منجرة وإلقاء القبض على ثمانية أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.





رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة منجرة وألقت القبض على ثمانية أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس (كورونا).وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات من شرطة المحافظة نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة للتأكد من ضمان تنفيذ التعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.