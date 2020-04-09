القبض على شخصين أثناء بيع كمامات غير صحية في ضواحي القدس

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم القبض على شخصين أثناء بيع كمامات تبين بالفحص الطبي انها غير صحية بالقرب من الحاجز الأمني في مدخل مدينة العيزرية جنوب شرق القدس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وخلال عمل قوة من شرطة مركز جنوب شرق القدس على الحاجز لقوى المؤسسة الامنية في مدخل العيزرية شوهد شخصين يبيعان كمامات سوداء اللون، يعتقد بأنها غير صحية، على الفور توجهت الشرطة اليهما وتم ضبط 207 كمامة بحوزتهما، تم فحصها من قبل الصحة وتبين انا لا تستوفي الشروط الصحية اللازمة.



وأكدت إحالتهما إلى النيابة الاقتصادية لاتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهما اصولاً.



من جانبها تناشد الشرطة المواطنين ضرورة الانتباه وعدم شراء كمامات وأدوات تعقيم من اية جهة غير مرخصة قانونيا وفي حال الاشتباه بأي شخص يبيع بالشارع مواد طبية تتعلق بمكافحة وباء (كورونا) ابلاغ الشرطة على الرقم المجاني (100).