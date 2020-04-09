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أمريكا توجه رسالة للملك سلمان وولي عهده بعد وقف إطلاق النار باليمن

أمريكا توجه رسالة للملك سلمان وولي عهده بعد وقف إطلاق النار باليمن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رحب السفير الأمريكي في السعودية، جون أبي زيد، بإعلان التحالف العربي بقيادة السعودية وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال السفير الأمريكي لدى السعودية، في تغريدة عبر صفحة السفارة الخاصة على (تويتر)، إن "البعثة الأمريكية ترحب بإعلان التحالف بقيادة السعودية وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن. نوجه رسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه المبادرة".

​وأعلن تحالف دعم الشرعية الوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن، على أن يبدأ من منتصف نهار اليوم، موضحاً أن الوقف الشامل لإطلاق النار، سيكون لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه يأتي لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه يأتي قبولا للدعوة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة.

واتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن من جانبه، وشن 6 غارات شمالي اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، إن "التحالف شن غارات على وادي جارة في جيزان، ومديرية حرض في حجة، بالإضافة إلى منطقة العقبة بمديرية خب والشعف، ومعسكر اللبنات في مديرية الحزم.

ولم يصدر أي تعليق من التحالف العربي بقيادة السعودية على اتهامات جماعة "أنصار الله".

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