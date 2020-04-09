الشرطة تغلق منشار حجر وثمانية محلات تجارية لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة اليوم الخميس، منشار حجر، وثمانية محلات تجارية لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات الشرطة وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تم إغلاق منشار حجر في مدينة سلفيت وقامت دورية مركز شرطة "بديا" بإغلاق ثمانية محلات تجارية في منطقة الاختصاص لمخالفتهم التعليمات الصادرة بالإغلاق من الجهات المختصة في المحافظة.