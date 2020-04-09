عاجل

  • اتفاق بين السعودية وروسيا على إزالة العقبات أمام اتفاق جديد بشأن خفض إنتاج النفظ

  • المملكة العربية السعودية و روسيا يتوصلان إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط

  • كندا: وباء (كورونا) قد يتسبب بوفاة ما بين 11 ألفا و22 ألفا في البلاد

دولي

جامعة استرالية تكشف عن عقار يُعلاج فيروس (كورونا) خلال 48 ساعة

جامعة استرالية تكشف عن عقار يُعلاج فيروس (كورونا) خلال 48 ساعة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مجلة (Antiviral Research)، عن توصل علماء من جامعة موناش الأسترالية بالتعاون مع المشفى الملكي في مدينة ملبورن، إلى عقار مضاد للطفيليات المسؤولة عن تكاثر فيروس السارس في الخلايا البشرية.

وبحسب المجلة الأسترالية، قام الباحثون بإعطاء هذا المضاد المسمى بـ "إيفرمكتين" للمصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد الذين لم تتعد إصابتهم الساعتين، واتضح من خلال هذا الاختبار أن المضاد حارب الخلايا المرتبطة بانتشار الفيروس وانخفض عددها بنسبة 93% بعد 24 ساعة فقط وارتفعت النسبة إلى 99% بعد يومين، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنك).

ويقول التقرير العلمي للبحث "بعد مضي نحو 48 ساعة على التلقيح زاد تأثير العقار المضاد المدعوم بالإيفرمكتين، حيث أدى إلى انخفاض الفيروس في الخلايا بنسبة كبيرة جدا".

ويضيف التقرير العلمي: "هذا يشير إلى أن استخدام هذا الدواء أدى إلى القضاء على جميع الخلايا المرتبطة بالفيروس". وأضاف التقرير في خلاصته أنه لم يكن للإيفرمكتين تأثير سام على الأشخاص المختبرين.

ويأمل العلماء في أستراليا أن تكون هذه الاختبرات والنتائج فاتحة لإيجاد عقار فاعل يمكن استخدامه للقضاء على فيروس كورونا وتخليص البشرية من الوباء بأقرب فرصة ممكنة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار/مارس مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

أخبار ذات صلة

ميركل: أرقام (كورونا) الأخيرة تدعو للأمل ولكن الوباء مستمر معنا لبعض الوقت

ميركل: أرقام (كورونا) الأخيرة تدعو للأمل ولكن الوباء مستمر معنا لبعض الوقت

البيت الأبيض: إجراءاتنا لردع وباء (كورونا) تؤتي ثمارها

البيت الأبيض: إجراءاتنا لردع وباء (كورونا) تؤتي ثمارها

باكستان تُعلن إسقاط طائرة مسيرة هندية فوق كشمير

باكستان تُعلن إسقاط طائرة مسيرة هندية فوق كشمير

إصابات (كورونا) في روسيا تتجاوز 10 آلاف

إصابات (كورونا) في روسيا تتجاوز 10 آلاف

ألمانيا تسجل نحو 5000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ألمانيا تسجل نحو 5000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

صفقة ضخمة.. إسرائيل تستعين بالصين لمكافحة (كورونا)

صفقة ضخمة.. إسرائيل تستعين بالصين لمكافحة (كورونا)

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 74

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 74

إصابات فيروس (كورونا) في العالم تتجاوز 1.5 مليون

إصابات فيروس (كورونا) في العالم تتجاوز 1.5 مليون

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

مباحث التموين بغزة تُحرر عشرة محاضر ضبط لتجار مُخالفين

مباحث التموين بغزة تُحرر عشرة محاضر ضبط لتجار مُخالفين

الجبهة الشعبية: التطبيع خيانة ولا مكان للمُطبّعين بيننا

الجبهة الشعبية: التطبيع خيانة ولا مكان للمُطبّعين بيننا

الدفاع المدني ينفذ 14عملية تعقيم و60 جولة سلامة ويستجيب لسبعة حوادث

الدفاع المدني ينفذ 14عملية تعقيم و60 جولة سلامة ويستجيب لسبعة حوادث

محافظ أريحا: الالتزام بالتعليمات والإجراءات المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ يعجل بإنهاء الأزمة

محافظ أريحا: الالتزام بالتعليمات والإجراءات المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ يعجل بإنهاء الأزمة

&#34;الضمير&#34;: في ظل انشغال العالم بجائحة (كورونا) الاحتلال يواصل انتهاكاته ضد الصيادين

"الضمير": في ظل انشغال العالم بجائحة (كورونا) الاحتلال يواصل انتهاكاته ضد الصيادين

&#34;الاقتصاد&#34; تضبط ثلاثة أطنان سلع منتهية الصلاحية وتغلق ثلاثة مخازن للملابس الإسرائيلية

"الاقتصاد" تضبط ثلاثة أطنان سلع منتهية الصلاحية وتغلق ثلاثة مخازن للملابس الإسرائيلية

رأفت: إسرائيل تستغل جائحة (كورونا) لضم الضفة وتصعّد من انتهاكاتها بحق الاسرى

رأفت: إسرائيل تستغل جائحة (كورونا) لضم الضفة وتصعّد من انتهاكاتها بحق الاسرى

فصائل المقاومة: نثمن عالياً جهود الأجهزة الأمنية بغزة في ملاحقة رامي أمان

فصائل المقاومة: نثمن عالياً جهود الأجهزة الأمنية بغزة في ملاحقة رامي أمان

منوعات

وفاة الصحفية التي فضحت علاقة بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي

وفاة الصحفية التي فضحت علاقة بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي

حلا شيحا بالحجاب مرة أخرى.. هل &#34;كورونا&#34; السبب؟

حلا شيحا بالحجاب مرة أخرى.. هل "كورونا" السبب؟

هل منع أحمد فهمي زوجته هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان؟

هل منع أحمد فهمي زوجته هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان؟

يسرا تبكي: واجهت شبح سرطان الدم بمفردي

يسرا تبكي: واجهت شبح سرطان الدم بمفردي

الموت يفجع الفن اللبناني بنجمة من الزمن الجميل بعد صراع مع المرض

الموت يفجع الفن اللبناني بنجمة من الزمن الجميل بعد صراع مع المرض

هذه الفتاة أصبحت فنانة سورية شهيرة.. هل ميزتها؟

هذه الفتاة أصبحت فنانة سورية شهيرة.. هل ميزتها؟

شاهد: رقصة ابنتا عمرو دياب على &#34;تيك توك&#34;

شاهد: رقصة ابنتا عمرو دياب على "تيك توك"

هل اعتنقت هيا مرعشلي المسيحية من أجل إتمام خطبتها على ناصيف زيتون؟

هل اعتنقت هيا مرعشلي المسيحية من أجل إتمام خطبتها على ناصيف زيتون؟

شاهد: إلهام الفضالة تثير غضب الجمهور بشكل &#34;كيكة ميلاد&#34; ابنتها

شاهد: إلهام الفضالة تثير غضب الجمهور بشكل "كيكة ميلاد" ابنتها

بعد الاشتباه بإصابته بكورونا.. كيفانش تاتليتوغ في المستشفى سراً

بعد الاشتباه بإصابته بكورونا.. كيفانش تاتليتوغ في المستشفى سراً

عربي

أمير سعودي يرد على خبر وجود إصابات بفيروس (كورونا) داخل العائلة الحاكمة

أمير سعودي يرد على خبر وجود إصابات بفيروس (كورونا) داخل العائلة الحاكمة

الرئيس العراقي يكلف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة

الرئيس العراقي يكلف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة

السعودية: إنجازان طبيان كبيران لمواجهة نوعين من الفيروسات التاجية

السعودية: إنجازان طبيان كبيران لمواجهة نوعين من الفيروسات التاجية

قوات حفتر تعلن إسقاط طائرتين تركيتين

قوات حفتر تعلن إسقاط طائرتين تركيتين