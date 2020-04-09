شؤون فلسطينية

جامعة الأقصى: تأجيل المساقات العملية لحين عودة الحياة الجامعية إلى طبيعتها

جامعة الأقصى: تأجيل المساقات العملية لحين عودة الحياة الجامعية إلى طبيعتها
رام الله - دنيا الوطن
أكد مجلس جامعة الاقصى، في مدينة غزة، على استمرار العمل بالتعليم الالكتروني، الذي بدأ منذ بداية حالة الطوارئ، وذلك لاستكمال أعمال التدريس للفصل الدراسي الثاني لعام 2020/2019، لجميع المساقات النظرية والجزء النظري من المساقات ذات الطابع المشترك.

جاء ذلك في بيان أصدرت المجلس، حول الإجراءات الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني، وصل نصه لـ"دنيا الوطن"، على النحو التالي:

في ظل استمرار حالة الطوارئ السائدة في الوطن وفي ضوء قرار مجلس التعليم العالي بالخصوص ومراعاةً لمصلحة أبناءنا الطلبة وحرصاً من إدارة الجامعة على استمرار العملية التعليمية في هذه الظروف الاستثنائية، قرر مجلس الجامعة في جلسته رقم 03/2020 بتاريخ 09/04/2020 ما يلي:

1. التأكيد على استمرار العمل بالتعليم الالكتروني الذي بدأته الجامعة منذ بداية حالة الطوارئ وذلك لاستكمال أعمال التدريس للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 لجميع المساقات النظرية والجزء النظري من المساقات ذات الطابع المشترك (نظري + عملي).

2. تأجيل المساقات العملية والجزء العملي من المساقات ذات الطابع المشترك لحين عودة الحياة الجامعية إلى طبيعتها بعد انتهاء حالة الطوارئ وسيتم عمل جدول تدريسي مكثف لإنهائها. (سيتم تحديد هذه المساقات من قبل الأقسام والشؤون الأكاديمية وتعميمها على الطلبة).

3. يتم تقييم أداء الطلبة في المساقات الدراسية بناء على ما يقدمه الطالب من أنشطة، تكليفات، واجبات...، من خلال التعليم الإلكتروني وبما يراعي متطلبات الجودة الأكاديمية، وسيقوم محاضر المساق بتخصيص أوزان نسبية لكل نشاط على أن يخصص (60) درجة للتقييمات النصفية وأعمال الفصل، (40) درجة للتقييمات النهائية.

4. عدم احتساب الدرجات بالأرقام واستخدام درجة (ناجح/ غير مكتمل) ولن تدخل درجة (ناجح) ضمن المعدل التراكمي للطالب.

5. يستحق الطالب درجة (ناجح) إذا حصل على ما مجموعه (50) درجة فأكثر في مساقات الدبلوم المتوسط، (60) درجة فأكثر في مساقات البكالوريوس، (70) درجة فأكثر في مساقات الماجستير، (80) درجة فأكثر في مساقات الدكتوراه.

6. سيتم منح الطالب قرار (غير مكتمل) في الحالات التالية:

1. إذا لم يتمكن من الالتحاق بالتعليم الالكتروني أو استيفاء متطلبات النجاح المنصوص عليها في البند رقم (5).

2. إذا رغب الطالب في الحصول على درجة بالأرقام للمساق الدراسي لرفع معدله التراكمي أو التخلص من الإنذار الأكاديمي أو أي سبب آخر.

7. سيتم تقييم الطلبة الحاصلين على قرار غير مكتمل من خلال امتحانات تحريرية سيتم تنفيذها عندما تتهيأ الظروف المناسبة وتعود الحياة الجامعية لطبيعتها، وسيتم احتساب درجة الطالب في المساق في هذه الحالة من (100) وتدخل ضمن معدله التراكمي.

8. يستطيع الطالب الحاصل على درجة (ناجح) إعادة تسجيل ودراسة المساق مره أخرى في فصل لاحق والحصول على درجة بالأرقام إذا رغب في ذلك دون أن يحسب المساق ضمن الحد الأعلى لعدد ساعات تحسين المعدل المسموح بها.

9. لن يدخل الفصل الدراسي الثاني 2019/2020 ضمن المدة الزمنية المحددة للطالب المنذر أكاديمياً أو المدة الزمنية اللازمة للتخرج.

10. تنتهي أعمال التقييم للفصل الثاني 2019/2020 بتاريخ 25/06/2020.

11. سيتم فتح باب القبول والتسجيل استثناءً لمدة أسبوع اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12/04/2020 وحتى نهاية يوم الخميس 16/04/2020م، ضمن جدول طوارئ وذلك للطلبة غير المسجلين والذين لديهم معاملات عالقة.

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