أبو مرزوق: لم يتحرك أي وسيط بشأن تبادل الأسرى

موسى أبو مرزوق

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق: "حتى الآن، لم يتحرك أي وسيط" بخصوص مبادرة رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار بشأن تبادل الأسرى.



وأوضح أبو مرزوق، وفق ما نقلت قناة (الميادين) أن السنوار "فتح ملف تبادل الأسرى فحسب". وحول إمكانية وساطة روسية، قال: "نرحب بأي وساطة، لكن لا بد من أن يكون الترحيب من الطرف الآخر أيضاً".



وكان رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، أن مشاورات صفقة الأسرى توقفت منذ بداية الأزمة السياسية في "إسرائيل".



وقال السنوار: "قلنا لكل الوسطاء إنه لا يمكن البدء بمفاوضات صفقة جديدة قبل الإفراج عن محرري صفقة شاليط الذين جرى اعتقالهم مجدداً".