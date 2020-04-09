شاهد: لحظة لقاء فنان فلسطيني بابنته المصابة بفيروس (كورونا) برام الله
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يظهر لحظة لقاء الفنان الفلسطيني سمير جبران، بابنته المصابة بفيروس (كورونا).
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يظهر لحظة لقاء الفنان الفلسطيني سمير جبران، بابنته المصابة بفيروس (كورونا).
لقاء الفنان الفلسطيني بابنته، جاء لأول مرة منذ 22 يوما في مدينة رام الله، حيث أظهر الفيديو أن الفنان جبران لم يعانق ابنته خوفا من العدوى، حيث كانت المسافة بينهما كبيرة.
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