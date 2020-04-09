شاهد: لحظة لقاء فنان فلسطيني بابنته المصابة بفيروس (كورونا) برام الله





لقاء الفنان الفلسطيني بابنته، جاء لأول مرة منذ 22 يوما في مدينة رام الله، حيث أظهر الفيديو أن الفنان جبران لم يعانق ابنته خوفا من العدوى، حيث كانت المسافة بينهما كبيرة.













رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يظهر لحظة لقاء الفنان الفلسطيني سمير جبران، بابنته المصابة بفيروس (كورونا).