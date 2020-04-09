رئيس بلدية سلفيت يطالب بتوفير تأمين صحي مجاني للعمال

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رام الله - دنيا الوطن

طالب رئيس بلدية سلفيت "عبدالكريم الزبيدي" بتوفير تأمين صحي مجاني للعمال، جاء ذلك خلال لقاء عمل ميداني شارك فيه "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، و"محمود البر" رئيس فرع الاتحاد في سلفيت.



حيث تداول المشاركون في النقاش، سبل توفير تأمين صحي مجاني للعمال في ظل الظروف الراهنة، التي أجبرت العمال على ترك عملهم، إلتزاماً منهم بإعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فايروس كورونا.



من جهته طالب "محمود البر" بتوفير مساعدات عاجلة للعمال المتعطلين عن العمل، من جهته دعى "سعد" الحكومة الفلسطينية للعمل رغم الظروف الصعبة إلى توفير بطاقة تأمين صحي مجاني للعمال.



كما أفصح "الزبيدي" عن وجود مساعي حثيثة لدى بلدية سلفيت لتشغيل جزء من العمال الذين تعطلوا عن عملهم، داعياً باقي الشركاء للمساعدة في إيجاد البديل الوطني للعمل في المستعمرات الإسرائيلية.