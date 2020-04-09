الاقتصاد تغلق مشغل خياطة وتحيل مخالفين للنيابة وتضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، مشغل خياطة يعمل على إنتاج كمامات مخالفة للمواصفات والمقاييس.



وبينت مديرة مديرية الوزارة هزار ابو بكر ان الاغلاق تم بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية جاء بعد رسوب المنتج في الفحص المخبري وتم التحفظ على الكميات المنتجة مؤكدة ان السوق خال من هذا المنتج.



وأحالت المديرية مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم اشهار الاسعار والاتجار بمواد منتهية الصلاحية تم ضبطها اثناء جولة ميدانية لطواقم الوزارة على المحلات التجارية كما تحفظت الطواقم بالتعاون مع الضابطة الجمركية على سيارة موزع تحتوي على كمامات ولباس واقي ومعقمات مجهولة المصدر لفحصها واتخاذ الاجراء القانوني المتبعة.