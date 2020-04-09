الخارجية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بالجالية الفلسطينية إلى 524 إصابة و24 حالة وفاة





وأكدت الوزارة على العديد من النقاط خلال تقرير صدر عنها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، وقد جاءت على النحو التالي:



1. تقوم سفارات دولة فلسطين ولجان الطوارئ بالتواصل مع جميع العالقين وهم بغالبيتهم لا يحملون اقامة الدول وجاءوا للزيارة او للعمل، وعلقوا نتيجة اغلاق المجالات الجوية والمطارات، هذا بالإضافة لأعداد الفلسطينيين المتواجدين في مراكز اللجوء المنتشرة في عدد من الدول خاصة الاوروبية منها. وتقوم لجان الطوارئ بالاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتقدم يد العون والمساعدة للمحتاجين منهم.



2. بادرت سفارات دولة فلسطين بحصر اعداد جميع العالقين وعمل كشوفات بأسمائهم، استعدادا لمساعدتهم في مغادرة البلد حال توفر الامكانية لذلك. وعليه تناشد الوزارة جميع العالقين في جميع دول العالم المبادرة بالاتصال مع السفارات على ارقام الطوارئ المعلنة لهذا الغرض.



3. تدعو الوزارة العالقين الالتزام بإرشادات السفارة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية بالدول الخاصة بوسائل واساليب الوقاية من هذا الوباء.



4. تطمئن الوزارة شعبنا على صحة وسلامة العالقين في جميع دول العالم



5. بالتنسيق مع هيئة التدريب العسكري لقوى الامن الفلسطيني وقيادة الشرطة، يتابع فريق الوزارة المختص اوضاع الطلبة والمتدربين العسكريين والشرطة حول العالم والذين يبلغ عددهم 600 وذلك من خلال التواصل على مدار الساعة مع سفارات وسفراء دولة فلسطين والملحقين العسكريين المعتمدين.





وتؤكد الوزارة ان جميع طلبتنا ومتدربينا من القوات والشرطة بصحة جيدة ولم تسجل اية اصابة في صفوفهم وان جزءا منهم يواصلون دراستهم وتدريبهم ولم ينقطعوا عن ذلك يوما واحدا، اما البقية منهم فقد توقفوا عن ذلك للظروف السائدة في الدول المضيفة ،كما أن سفارات دولة فلسطين المعنية و الملحقين العسكريين المعتمدين يتواصلون معهم على مدار الساعة ويقدمون لهم كل ما يلزم من ادوات الوقاية من الوباء من معقمات وكمامات وغيرها، بل ويتم تأمين شقق سكينة لعدد منهم في بعض الدول وتزودهم باحتياجاتهم المعيشية وتتابع امورهم من جميع النواحي، هذا بالإضافة الى ان العدد الاكبر منهم في ضيافة ورعاية الدول المتواجدين فيها.





6. تنسق الوزارة متابعتها الحثيثة للطلبة والمتدربين وأية احتياجات أخرى لهم مع هيئة التدريب العسكري وقيادة الشرطة.



7. أكد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين ومن خلال اخر تحديث لإصابات بفيروس كورونا على صعيد الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه تم تسجيل 15 اصابات جديدة في صفوفها، منها 6 اصابات جديدة من عائلة واحدة بمن فيهم أطفال دون سن العاشرة، ليبلغ عدد الإصابات في صفوف الجالية حتى اللحظة 367 إصابة، كما تم تسجيل صبيحة هذا اليوم وفاة سيدة فلسطينية في ولاية نيوجيرسي ليبلغ عدد الوفيات منذ الأزمة 16 حالة.





وأكد فريق العمل ان صندوق الإغاثة الفلسطيني ومقره الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بنشاط واسع في توزيع طرود غذائية على مواطنينا هنا في الوطن خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، حيث تم توزيع 2500 طرد غذائي إلى الان بقيمة 100000 دولار في جميع محافظات الوطن.





هذا وتنشط الصناديق والجمعيات والمؤسسات الفلسطينية ورجال الأعمال ورؤساء الجالية وآلاف الجنود المجهولين في متابعة اوضاع جاليتنا وطلبتنا في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة الحالات التي اصيبت بفيروس كورونا وأسر حالات الوفاة، عبر شبكة اتصال وتواصل واسعة النطاق يتم من خلالها الاطمئنان على صحة وسلامة الجالية وتقديم العديد من المساعدات للمحتاجين.



8. تتواصل سفارة دولة فلسطين لدى السلفادور يوميا مع جالياتنا في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم والوقوف على احتياجاتهم وتقديم اية مساعدة ممكنه لمن يطلبها. ولم تسجل حتى الان اية اصابة في صفوفها، ولا يوجد في هذه الدول طلاب من غير ابناء الجاليات نفسها.



9. تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية تشيلي اوضاع جاليتنا وطلبتنا وتؤكد أنها بخير وبصحة جيدة، وتم تسجيل اصابة واحدة فقط في صفوفها، ويقوم نادي الجالية ورموزها بممارسة عدة أشكال من التضامن والتكافل الاجتماعي في صفوف الجالية واعانة للحالات المحتاجة.



10. تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية على أن طاقم السفارة وكافة أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في فيتنام بما في ذلك الطلبة الفلسطينيين الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الفيتنامية بخير وعافية حتى اللحظة، ولم يطرأ أي جديد بذلك الخصوص.





وتعمل السفارة بدورها على الإبقاء على تواصل دائم مع كافة أبناء الجالية في مختلف المدن والمحافظات الفيتنامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على وضعهم الصحي.



11. تواصل سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية تركيا بذل جهودها وبالتنسيق مع قنصليتنا العامة في اسطنبول في متابعة اوضاع جاليتنا وطلبتنا وتقوم بتقديم المساعدات العينية والمادية والسكن للمحتاجين بالتنسيق مع مؤسساتنا الفلسطينية بقدر ما تسمح به الامكانيات، وبدأت السفارة بتوزيع طرود غذائية على مواطنينا وطلابنا المحتاجين في مدينة انقرة وذلك بعد حصول السفارة على 100سلة غذائية من هيئة الاغاثة الانسانية التركية بطلب من السفارة.





كما تم تقديم طرود غذائية لعائلات فلسطينية محتاجة في إسطنبول بالتنسيق مع اتحاد المستثمر الفلسطيني، اضافة الى تغطية ايجارات سكنات طلاب في اكثر من 10 مدن تركية مختلفة بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين في تركيا، هذا وتتابع السفارة الاوضاع الصحية والمعيشية لطلبتنا، والهم الاكبر لهم هو عودتهم لأرض الوطن.





تؤكد السفارة انه تم تسجيل 5 اصابات جديدة في صفوف الجالية مما يرفع العدد الاجمالي للإصابات الى 7، وجميعها اوضاعها جيدة ومستقرة.



12. تتابع لجنة الطوارئ في سفارة دولة فلسطين لدى دولة قطر الشقيقة قضايا ابناء الجالية العالقين، وتسعى بالتنسيق مع السلطات المعنية لضمان عودة العالقين في الخارج من حاملي الاقامة النظامية في دولة قطر عندما تسمح الظروف بذلك، لم يتم تسجيل اية اصابة جديدة بفايروس كورونا في اوساط الجالية الفلسطينية، ويبقى عدد الاصابات 4 يخضعون للحجر الطبي في المستشفى ووضعهم جيد.



13. تواصل سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا متابعة اوضاع جاليتنا وطلبتنا الصحية والمعيشية، وتؤكد أنه لا توجد اصابات في صفوفهم حتى اللحظة، وتشير السفارة أن 10 أطباء فلسطينيين يواصلون عملهم في المستشفيات البلغارية الى جانب زملائهم الاطباء البلغار في معالجة مرضى هذا الوباء.





وقامت مؤسسة النساء اللاجئات البلغارية بالتواصل مع العائلات الفلسطينية اللاجئة وقدمت لها مساعدات مالية وذلك حسب تقييم حاجة كل عائلة، وتتواصل السفارة مع الصليب الاحمر البلغاري لمساعدة تلك العائلات لتغطية جزء من ايجارات بيوتهم.



14. تواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر الشقيقة متابعاتها اليومية للاطمئنان ورعاية الجالية الفلسطينية والطلبة والوقوف على احتياجاتهم، وتقديم كل مساعدة ممكنة لهم.





وفي ذلك تواصلت السفارة مع وزارة الخارجية الجزائرية ووزارة الدفاع الوطني لتأمين فحص طالبة فلسطينية تعاني من احدى الامراض العادية، وفعلا تم نقلها للعلاج في المستشفى العسكري واجريت لها التحاليل الطبية اللازمة وخرجت من المشفى لحين صدور نتائج التحاليل.





كما تتابع السفارة وضع أحد الفلسطينيين المقيمين في الجزائر العالقين في الخارج وتعمل من اجل امكانية تأمين عودته لأسرته، كما تواصل السفارة تنسيق جهودها مع رجال الاعمال الفلسطينيين لتأمين جمع المزيد من التبرعات لتوزيعها وتقديم مساعدات اخرى للطلبة والمحتاجين من الجالية خاصة ونحن على اعتاب شهر رمضان المبارك. تؤكد السفارة أنه لم تسجل اية اصابة في صفوف جاليتنا وطلبتنا حتى الآن.



15. تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية التشيك مجددا انه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوف جاليتنا وطلبتنا حتى الآن، وتؤكد أن 45 طبيبا فلسطينيا يعملون في القطاع الصحي التشيكي الى جانب زملائهم التشيك، وهم من كافة التخصصات الطبية، ويؤدون واجبهم الوظيفي والانساني بجدارة واقتدار.



16. تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية بيلاروس أوضاع جاليتنا وطلبتنا، وتؤكد أن الطالب الفلسطيني الذي كان في احدى المستشفيات كونه مخالطا قد خرج من المستشفى بعد ان اجريت له الفحوصات اللازمة وخرج من الحجر لمدة اسبوعين.





وتطمئن السفارة أن طلابنا في مدينتي فيتبسك و مينسك قد تم وضعهم في الحجر المنزلي وهم يواصلون دراستهم عن بعد، وقامت السفارة بتأمين مواد الوقاية اللازمة لهم وتتابع وضعهم بشكل مستمر وهم بخير، هذا وقامت السفارة بتأمين ثلاجة لحفظ المواد الغذائية لإحدى السكنات الطلابية.



17. تواصل سفارة دولة فلسطين لدى بولندا متابعة اوضاع الجالية والطلبة وتؤكد انهم جميعا بخير، وقامت السفارة بحصر اعداد الطلبة الفلسطينيين وتدرس اوضاعهم ومدى حاجتهم للمساعدة، وتعمل على تقديم العون للمحتاجين منهم وفق الامكانيات المتوفرة.



18. تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى ايرلندا على سلامة ابناء الجالية والطلاب الفلسطينيين وتتواصل معهم بالتنسيق مع رئاسة الجالية، وتقدم السفارة خدماتها لهم. وتواصل السفارة وبالتنسيق مع رئيس الجالية العمل من اجل حشد الدعم لقائمة احتياجاتها الصحية.



19. تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين الشقيقة على عدم وجود اية اصابة في صفوف الجالية والطلبة، وتقوم خلية الطوارئ بالاطمئنان المتواصل عليهم، وتأمين احتياجات عدد من الاسر المستورة، وقامت السفارة بتقديم مساعدة مالية لعائلتين بسبب الضائقة المادية، وتشير السفارة أنها تتواصل مع الطلبة وهم بصحة جيدة ويواصلون تعليمهم بواسطة الدراسة عن بعد وساعدت أحد الطلبة الذي يعيش بعيدا عن أهله، وتواصلت مع رئيس المستشفى العسكري بهدف اعفاء أحد مرضانا من تكاليف العلاج. وتعلمنا السفارة صدور قرار من مملكة البحرين بإعفاء المواطنين والمقيمين من فواتير الكهرباء والماء لمدة ثلاث أشهر، كما أن الرعاية الصحية الكاملة تشمل المواطنين والمقيمين على حد سواء.



20. تواصل خلية الازمة في سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا متابعتها وتقديم الاستشارات والخدمات اليومية لجميع القضايا التي ترد للسفارة سواء قنصلية او شؤون رعايا او متابعات للعالقين من طلبة وسياح ولاجئين او المقيمين عبر البريد الالكتروني او خط الطوارئ، وقامت السفارة بتحديث كشف بيانات بأسماء العالقين وخاصة في ظل تأخر البعض بإعلام السفارة وإرسال بياناتهم. ويوجد اربع طلبة قدموا من مدينة داليان الصينية بتاريخ ٢٦ شباط الى جزيرة لانكاوي الماليزية وعلقوا فيها.





وتتابع السفارة مع جهات الاختصاص لحل مشكلتهم، خاصة وانه في ظل الاغلاق لجميع المعابر و البنوك استنفذوا كل ما يملكون من موارد مالية، فلجأوا للسفارة لطلب العون، ستقوم السفارة بالتنسيق مع الخارجية الماليزية لبحث سبل عودة الطلبة الاربعة فور اعلان فتح المطار، كما وتتابع السفارة التواصل مع السجون ومراكز الهجرة للاطمئنان على المواطنين الفلسطينيين رغم صعوبة الامر بسبب مغادرة المسؤولين بسبب الحجر والاغلاق التام، ونجحت بالتواصل مع موظف مركز الهجرة في Bukit Jalil الذي افاد بأن المعتقلين الفلسطينيين بخير، كما انها تتواصل لذات الغرض مع دائرة ومراكز الهجرة المختلفة وعدد من السجون للاطمئنان على سلامة عدد من المعتقلين.





قامت السفارة بتوزيع ٦ طرود غذائية على الاسر المحتاجة، وقدمت مساعدات نقدية ل 13 حالة محتاجة ما بين عائلات وطلبة، وتم توثيق ذلك بالكشوفات المالية، واعلنت السفارة لجميع الطلبة والجالية والعالقين بانها تتابع بشكل متواصل مع جهات الاختصاص موضوع مغادرتهم. تؤكد السفارة أن العمل جاري مع الجالية في تايلند لحصر العائلات المحتاجة لمساعدتها.



21. تواصل سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة عملها عبر خلية الأزمة التي شكلت منذ اليوم الأول لتنامي جائحة كورونا برئاسة السفير، حيث تستمر السفارة في استقبال المواطنين وإنجاز المعاملات القنصلية الطارئة والملحّة من تسليم جوازات سفر وإصدار شهادات ميلاد وإفادات لمصلحة الجوازات وتصديقات وتوكيلات، كما تم مرافقة خمسة مواطنين مع مندوب السفارة من أقسام مدينة العريش إلى معبر رفح البري وإنجاز كافة إجراءات سفرهم المطلوبة، وكذلك متابعة المواطنين الموقوفين لأسباب مختلفة.





ويقوم قسم الشؤون الثقافية بالاطمئنان هاتفياً على 350 طالبة وطالباً يومياً، بالإضافة إلى متابعة شواغلهم الصحية والأكاديمية عبر التواصل مع أطر الطلبة في كافة الجامعات في المدن المصرية المختلفة، وكذلك يتم تنسيق ومساعدة بعض الحالات مع الجهات التعليمية المصرية سيّما التعليم عن بعد.





كما يقوم القسم بتحضير المواد المصورة لإيصالها لعدد من الطلبة في المدن التي تعاني ضعفاً في سرعة الإنترنت و تقديم بعض الاحتياجات الخاصة لعدد من الطلبة، وقام القسم بإنجاز قاعدة بيانات للطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة، ويستمر في استقبال الاستفسارات اليومية لهم، كما قام الموظف المكلف بالكليات العسكرية بزيارة الطلبة العسكريين والشرطيين والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية والاطلاع على الرعاية الكاملة التي يحظون بها من إدارات الكليات العسكرية المختلفة.





ورغم اغلاق جميع المشافي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة منذ ٣/١٩ قام المستشار الطبي بالسفارة، وبالاتفاق مع رئيس الأمانة بإدخال ٩ مرضى الى مركز الأورام التابع لمستشفى معهد ناصر لتزويدهم بجرعة العلاج الكيماوي مع عمل التحاليل اللازمة، كما تم تخصيص غسيل كلوي لاثنين من المرضى وذلك من خلال مركز الجمعية الشرعية ، وأعادت الملحقية إدخال مريض الى العناية المركزية بعد تدهور حالته بعد زراعة فص كبد من متبرع حي في مستشفى القاهرة الفاطمية، كما يتم متابعة حالة المواطن المصاب بفيروس كورونا في الحجر الصحي والذي تتحسن صحته بشكل إيجابي، ويتم متابعة حالات الاشتباه للمواطنين الفلسطينيين والتي تبيّن خلوها من الإصابة بالفيروس.



رام الله - دنيا الوطنأكد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين ان عدد الإصابات في صفوف الجاليات الفلسطينية في جميع دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الامريكية، بلغ هذا اليوم، 157 إصابة، بعد ان تم الكشف عن إصابة جديدة في النمسا وأخرى في جنيف، فيما وبلغ عدد الوفيات في تلك الدول إلى ثماني حالات، اما في الولايات المتحدة الامريكية فقد بلغ عدد الاصابات حتى اللحظة 367 إصابة، بعد ان تم الكشف عن 15 إصابة جديدة، وعدد الوفيات في صفوف الجالية في أمريكا بلغ 16 حالة، بعد ان تم تسجيل وفاة جديدة في ولاية نيوجيرسي لسيدة فلسطينية هذا اليوم.وأشارت الوزارة أن الفريق يتابع اوضاع جميع العالقين في الدول كافة، واوضاع الطلبة الراغبين في العودة الى ارض الوطن عندما تتوفر الفرصة لذلك، وذلك عبر سفارات دولة فلسطين وخلايا الازمة المنتشرة حول العالم.